Первые 1,2 километра грунтовки Русского острова заасфальтируют в этом году

Без модернизации дорожной структуры дальнейшее развитие островных территорий невозможно. Фото: Андрей Урбановский.

В среду, 30 июня, губернатор Приморья Олег Кожемяко и исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков совершили рабочий визит на Русский остров. Во время поездки они обсудили планы по благоустройству островных территорий.

Первым этапом работ станет капитальный ремонт дорог: укладка асфальта, создание тротуаров и установка освещения. Работы планируют начать в 2021 году. Сначала сделают 1,2 километра дороги до Ворошиловской батареи, не забудут и про создание автобусной остановки и освещения. Зимой будет подготовлена проектно-сметная документация на ремонт шести километров дороги к поселку Экипажный. Затем собираются капитально отремонтировать дороги к бухте Рында и на Подножье.

Губернатор края уверен, что это первые шаги в плане модернизации дорожной инфраструктуры острова, без которой развитие этой территории невозможно.

- Остров сам по себе привлекательный. И нужно сделать так, чтобы люди видели здесь позитивные изменения. У администрации города в этом плане решительный настрой, мы также поможем, Минвостокразвития, уже направлена субсидия 89 миллионов на эти цели. Уверен, что в течение нескольких лет ситуация с дорогами на Русском кардинально изменится в лучшую сторону, – заявил Олег Кожемяко.