Приморцам могут запретить находиться в любимых местах отдыха у воды

Соблюдение простых правил может сохранить жизнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главной темой заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям стало проведение дополнительных мероприятий при прохождении летнего купального сезона 2021 года. Главам муниципалитетов поставили задачи по информированию населения и созданию инфраструктуры в местах отдыха у воды.

Безопасность жителей на первом месте. Важным пунктом работы является исключение организации детских лагерей вблизи водных объектов. Затопленные карьеры необходимо ликвидировать, а в районе гидротехнических сооружений установить запрещающие аншлаги. Если популярные у жителей места отдыха не обустроены, то необходимо либо обустроить их элементами спасательной инфраструктуры, либо запретить там находиться.

При открытии новых мест массового отдыха людей у воды уведомлять об этом Главное управление МЧС России по Приморскому краю и региональное министерство ГОЧС.

Главам муниципалитетов напомнили о важности работы с населением: надо проводить разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев и обучению мерам безопасности на воде, не оставлять детей без присмотра у воды. Эта работа будет проводиться в рамках реализации госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края».

Также, на комиссии напомнили основные правила безопасного поведения на воде. Например, нырять можно только в местах, специально для этого оборудованных, потому что ныряние в местах неизведанных или с любых плавучих сооружений опасно травмой, потерей сознания или гибелью. Также нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов, там может оказаться зыбучее дно или большое количество растительности. Если человек подплывет близко к идущему судну, его может затянуть под винт течением. Долгое купание в холодной воде также опасно для здоровья и жизни.

Важно помнить, что каким бы хорошим пловцом вы ни были, опасность есть всегда, поэтому лучше всего купаться в специально оборудованных местах: бассейнах, купальнях и пляжах. Табличка «Купание запрещено!» обозначает именно это, даже если вы великолепно держитесь на воде. Любителям пошутить стоит помнить, что подавать крики ложной тревоги ни в коем случае нельзя. Запрещено также плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах за пределы нормы заплыва.

Тем, кто не обладает особыми навыками в плавании, не стоит заплывать за границы зоны купания, а тем, кто совсем не умеет плавать, можно купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метров. Помните, что от этого зависят здоровье и жизнь. Важно провести с детьми беседу о правилах поведения в воде.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».