Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток30 июня 2021 13:31

«Она торговала цветами»: во Владивостоке лихач насмерть сбил пожилую женщину прямо на тротуаре

Стаж вождения мужчины 44 года, но избежать трагедии это не помогло
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во Владивостоке водитель насмерть сбил женщину на тротуаре. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Во Владивостоке водитель насмерть сбил женщину на тротуаре. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

В пригороде Владивостоке разыгралась трагедия буквально на ровном месте. Невнимательность водителя микроавтобуса стоила жизни 69-летней женщина. По словам очевидцев, пенсионерка торговала цветами. Она сидела на улице возле павильона, когда на тротуар вылетело авто.

– Сотрудниками полиции установлено, что 68-летний мужчина, управляя автомобилем Daihatsu Atrai, двигался со стороны улицы Маковского. В районе дома № 64 «А» на улице Лермонтова водитель совершил наезд на 69-летнюю женщину, находящуюся на тротуаре, – рассказала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

На место происшествия приехали полицейские и реанимобиль. К счастью, остальные пешеходы не пострадали. Но выяснилось, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. По факту аварии сейчас проводится проверка. Стаж вождения автомобилиста составляет 44 года. В этом году мужчина привлекался за нарушение ПДД 1 раз.

–Видел, как он от аптеки напротив выезжал и прям в сторону киоска, а женщина торговала цветами там сидела, и он на нее налетел, – поделился в сети очевидец трагедии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14