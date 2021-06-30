«Она торговала цветами»: во Владивостоке лихач насмерть сбил пожилую женщину прямо на тротуаре

Во Владивостоке водитель насмерть сбил женщину на тротуаре. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

В пригороде Владивостоке разыгралась трагедия буквально на ровном месте. Невнимательность водителя микроавтобуса стоила жизни 69-летней женщина. По словам очевидцев, пенсионерка торговала цветами. Она сидела на улице возле павильона, когда на тротуар вылетело авто.

– Сотрудниками полиции установлено, что 68-летний мужчина, управляя автомобилем Daihatsu Atrai, двигался со стороны улицы Маковского. В районе дома № 64 «А» на улице Лермонтова водитель совершил наезд на 69-летнюю женщину, находящуюся на тротуаре, – рассказала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

На место происшествия приехали полицейские и реанимобиль. К счастью, остальные пешеходы не пострадали. Но выяснилось, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. По факту аварии сейчас проводится проверка. Стаж вождения автомобилиста составляет 44 года. В этом году мужчина привлекался за нарушение ПДД 1 раз.

–Видел, как он от аптеки напротив выезжал и прям в сторону киоска, а женщина торговала цветами там сидела, и он на нее налетел, – поделился в сети очевидец трагедии.

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