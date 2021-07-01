«Получила сумкой по голове и успокоилась»: приморцев позабавила драка женщин в аэропорту

Очевидцы уверяют, что дамы не поделили место. Фото: принтскрин видео.

Жители Приморья активно обсуждают стычку двух женщин в аэропорту, не без иронии комментируя ситуацию. История развернулась в зоне ожидания. По словам очевидцев, причиной ссоры стало несоблюдение элементарных правил в период пандемии.

– Логика. Одна мадам без маски и требует соблюдения социальной дистанции. Вторая мадемуазель в маске, но сесть ей нужно принципиально на соседнее кресло! Инициатором стала та, что без маски, – поделился автор поста в популярном приморском сообществе в Инстаграм.

Многие жители края с иронией восприняли произошедшее.

«Получила сумкой по голове и успокоилась, пример для всех», «По факту, что в одной бесов куча, что в другой», «Это принцип пляжа ! Нужно на пустом пляже в метре лечь от другого человека», «Баттл – блондинка против брюнетки, девчонки жгут», – комментируют в сети приморцы.

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