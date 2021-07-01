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Владивосток1 июля 2021 1:13

Сыро и ветрено: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморье в первый день июля

Регион оказался под воздействием фронтальных разделов
Ярослав ЮРИН
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В крае местами пройдут дожди.

В крае местами пройдут дожди.

Фото: Милана СОКОЛ

В четверг, 1 июля, на погоду в Приморье влияют фронтальные разделы. Специалисты портала «Примпогода» прогнозируют местами небольшой дождь, а в северных районах – умеренный. Будет дуть южный умеренный ветер. Температура воздуха +14...+28°C.

Во Владивостоке в первый день июля облачно, утром местами морось. Ожидается ветер юго-восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +16...+18°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Специалисты прогнозируют ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха составит +20...+22°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, утром слабый. Столбики термометров поднимутся до +20...+22°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +17°C.