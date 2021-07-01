«Богиня парковки» в центре Владивостока взбудоражила соцсети

Большинство считают, что красная машина - женская. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Неудачная парковка, а точнее, довольно наглый поступок водителя во Владивостоке стал достоянием общественности. Негодование очевидца, а вслед за ним и пользователей сети вызвал красный Nissan Juke, оставленный посреди дороги и мешающий проезду. По цвет и габаритам авто многие пришли к выводу, что за рулем дама.

История произошла на дороге с односторонним движением, рядом с Адмирала Фокина, 27. Всегда запаркованная улица оказалась практически обездвижена в час пик. Естественно, что брошенный на узком участке Juke вызвал негодование общественности. Судя по видео, машина стояла вторым рядом, но соседнее авто уехало, и красный кроссовер стал «яблоком раздора».

– Героиня парковочного искусства, баронесса в мире паркинга и просто хозяйка жизни на Nissan Juke, который раскорячился посреди центральной улицы с маской на госномере, – поделился раздосадованный очевидец.

Кстати, попытка скрыть номер не увенчалась успехом. Видимо, мужчина посчитал, что героев нужно «знать в лицо».

«Спасибо автору, еще бы эвакуатор вызвал», «Да там всегда так авто стоят, в центре не припаркуешься», «Что вы все оправдываетесь про центр и парковки. Я тоже в центре работаю, раньше приезжаю, встаю по правилам. Две эвакуации и пара штрафов быстро научили не нарушать. Да, там паркуются в два ряда, но это запрещено, хозяин «Жука» это знал и даже маску одел на номер, а значит он не на пять минут выскочил», «Оправдывать начинают те, кто также делает..», «Она даже не купила права, а просто их нашла», – активно комментируют ситуацию приморцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владивостоке уже смонтировано два этажа автоматизированной парковки на Светланской

Для удобства автомобилистов на ней решено увеличить количество парковочных мест (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14