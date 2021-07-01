«Педальку перепутала и нырнула»: женский экипаж утопил машину в Приморье

В Приморье произошло ЧП с дамами в машине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Дальнегорске машина с женщинами в салоне нырнула в воду. Экипаж в составе трех «подводниц» спокойно покинул транспортное средство, со смехом обсуждая происходящее, словно ситуация не внештатная, а рядовая.

ЧП произошло в районе Горького, на дамбе. Очевидцы уверяют, веселое поведение дам вызвано приемом горячительного на грудь, собственно и причина заплыва авто в этом же.

«На дворе трава, все девки в дрова», «Парковать авто там нельзя, вот и наказание», «Позоруха.., Слава богу, что утопили тачку, а то по пути назад еще бы и задавили кого-нибудь или впоролись бы в кого-то... Обожрут мозг и за руль лезут...ДТП на ДТП, но всем как-то по фиг, бесполезно, напиваются и в путь», «Педальку перепутала и нырнула», – комментируют в сети местные жители.

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