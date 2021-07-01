Новый мэр Владивостока Константин Шестаков назначил себе двух заместителей

Дмитрий Свитайло (слева) и Константин Стоценко (справа) стали новыми вице-мэрами Владивостока Фото: vlc.ru

В администрации Владивостока появилось два новых заместителя главы. Ими стали Константин Стоценко и Дмитрий Свитайло. Соответствующие назначения подписал Константин Шестаков, к своим обязанностям вице-мэры приступили уже сегодня, 1 июля.

Константин Стоценко теперь курирует управление муниципальной службы и кадров, работу со СМИ, делопроизводство, он также займется делами молодежи и связями с общественностью, физической культуры и спорта, организационной и контрольной работой, культурой, международными отношениями, а также информационно-программным обеспечением.

Дмитрий Свитайло будет курировать работу управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Константин Александрович Стоценко родился в 1968 году. В 1992 году окончил ДВГУ по специальности «Юриспруденция». В разные годы работал заместителем генерального директора ОАО «Приморгражданпроект», директором КГБУ Приморского края «Центр развития территорий», заместителем начальника управления государственной службы и кадров администрации Приморского края и в других организациях. С сентября 2020 года по февраль 2021-го занимал должность заместителя главы администрации Владивостока. Женат, трое детей.

Дмитрий Анатольевич Свитайло родился в 1970 году. В 2003 году окончил ДВГУ по специальности «Юриспруденция». Служил в органах МВД, МЧС. С 2016 года до сегодняшнего дня трудился в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Женат, трое детей.