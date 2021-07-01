Не профессия, а призвание: воспитателя года выбрали в Приморье

Педагоги больше часа общались с Натальей Бондаренко. Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

В Приморье завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года». Среди пяти претенденток на победу была выбрана одна представительница этой профессии, которая в октябре 2021 года представит наш регион в Сочи.

Этот конкурс в Приморье проводится традиционно, и завершающим этапом для претенденток на победу стало не простое испытание – «Разговор с министром».

- Сегодня у нас проходит последнее конкурсное испытание – «Разговор с министром». У участников конкурса есть возможность задать мне вопросы, мы можем обсудить сферу образования, также у них есть реальная возможность узнать что-то про развитие образования. Также во время общения проверяется умение педагогов задавать вопросы, не теряться в каких-то ситуациях. В прошлом году этот этап конкурса проходил в режиме онлайн, конечно, он не даёт такой энергетики общения, как личная встреча, - рассказала заместитель председателя правительства Приморского края, министр образования Наталья Бондаренко.

Во время общения проверяется умение педагогов задавать вопросы и не теряться в ответах. Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Несмотря на тёплую встречу, конкурсантки заметно нервничали, и это не спроста, ведь за их общением с министром наблюдали члены жюри. Педагоги больше часа общались с Натальей Бондаренко, делились своим опытом, рассказывали о своей работе и высказывали пожелания по совершенствованию методик работы с детьми дошкольного возраста. Само вовлечение педагогов в процесс улучшения таких методик является важной частью реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

По итогам всех конкурсных испытаний победительницей стала Марина Шмелёва, воспитатель детского сада №50 города Находки. Несмотря на свой молодой возраст, во время общения с министром образования края девушка призналась, что на будущее у нее поставлены серьёзные планы – сначала стать методистом, а потом и заведующей детского сада. Но победить в конкурсе Марина Сергеевна никак не ожидала.

- Я не ожидала, что стану победителем, потому что не с этой целью шла на конкурс. Я шла испытать свои возможности, но победа стала для меня очень приятной неожиданностью. У меня смешанные чувства. Сейчас мне предстоит готовиться уже на всероссийский этап конкурса «Воспитатель года», и я приложу все усилия, чтобы достойно представить свой регион, - отметила Марина Шмелёва.

Воспитатель детского сада № 50 города Находка Марина Шмелёва стала победительницей конкурса. Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

А вот для коллеги Марины её победа не стала неожиданностью. Методист Ольга Андрейченко рассказала, что воспитатель – это призвание, и здесь профессионального образования не всегда бывает достаточно.

- Мы в тренде, потому что просто читаем законы. Как-то у нас был начальник образования, который говорил: «Читайте нормативную базу», мы ее прочитали и держим путь. А кто-то, видимо, до сих пор её просто не прочитал. В Находке мы работаем по стандарту, наши педагоги знают его, кто-то его изучает два года, три или четыре, а мы все семь лет. Если ты понимаешь дух новых требований, ты будешь работать. В детском саду нужно проживать события, тогда и родители пойдут, и дети будут ходить, а не «болеть», - рассказала Ольга Андрейченко.

Методист Ольга Андрейченко. Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Уже в ближайшее время Марину Шмелёву начнут готовить к всероссийскому этапу конкурса «Воспитатель года», который в этом году пройдёт в городе Сочи с 4 по 8 октября.