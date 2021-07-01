«Разлохматили, ничего не осталось»: приморец предупредил автомобилистов об опасности

Автомобилист рассказал о своей беде в сети. Фото: Милана СОКОЛ

Житель Владивостока поделился в социальных сетях своей бедой, показав, что стало с его машиной, после ночи во дворе. Над автомобилем «отлично поколдовали» какие-то кудесники, забрав ценные детали кузова. Пострадавший решил предупредить об опасности владельцев авто.

– Вчера во Владивостоке, Сафонова, 39, время 4 утра, двое злоумышленников во дворе дома, сняли катализатор c Toyota Prius. Заявление в полицию написано, там сказали, каждые 2-3 дня заявления подобного характера, в основном от владельцев Prius и Lexus, – рассказал в популярном автомобильном сообществе края пострадавший.

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