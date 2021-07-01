В Приморье монтируют новый мост в районе Уссурийска

Работы должны быть закончены к сентябрю текущего года

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал ход монтажа саморазборного металлического моста в Уссурийском районе. Конструкция, которая заменит разрушенный старостью и стихией железобетонный мост между селами Борисовка и Кугуки. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы и должны быть закончены к сентябрю текущего года.

Глава региона встретился с дорожниками на стройплощадке. Пояснения дал руководитель "Примавтодора" Константин Дунаевский. По его словам, сейчас готовится вся необходимая документация для сооружения временного моста. В прошлом году край закупил четыре комплекта САРМов - средних автодорожных разборных мостов, предназначенных для наведения новых и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки.

- Объект разместится с правой стороны от старой конструкции, и по нему смогут ездить все виды транспорта. В настоящее время определяемся с проектом, согласовываем, примерно месяц займёт монтаж моста, - уточнил он.

Олег Кожемяко отметил, что набранный темп строительства мостов, выросший за последние четыре года в 11 раз, будет сохранен.

- У нас просто нет другого выхода, в крае более 140 аварийных мостов, и наша задача как можно больше строить новых объектов. И правительство региона приложит все усилия для того, чтобы строительство мостовых сооружений только увеличивалось, - заявил губернатор.

Во время рабочего визита в Уссурийск глава региона также проверил темпы и качество капитального ремонта улицы Пушкина. Здесь уже заменены бордюры, ведется укладка асфальта. Олег Кожемяко сообщил, что планируется выделить дополнительные бюджетные деньги на ремонт дорог в муниципалитетах края.