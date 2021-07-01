В бывшем военном городке Приморья построят новую школу

Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал выделить необходимые денежные средства на строительство школы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие два года в дети села Воздвиженка Уссурийского городского округа получат современное здание школы. Старому корпусу уже более полувека. Годы и отсутствие надлежащего содержания сделали свое дело:

- В конце прошлого учебного года в нашей школе произошло обрушение перегородки,- рассказали жители бывшего военного городка, дозвонившись на «Прямую линию» с Президентом России. - В другом корпусе места мало, стесненные условия, будем учиться в две смены. Помогите нам построить школу новую, современную, - обратились с просьбой воздвиженцы.

Глава государства просьбу поддержал:

- Нужно, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки. Мы вам обязательно поможем.

В Приморье ситуация известна. Военные, покинув Воздвиженку, оставили местным жителям немало проблем, требующих колоссальных финансовых вложений. Это отсутствие надлежащих канализации и водоснабжения, плачевное состояние жилого фонда и объектов благоустройства. Регион сейчас принимает от Минобороны бывший военный городок. На все и сразу, конечно, средств краевого бюджета не хватит. Но школа станет первоочередным объектом для возрождения села уже в «гражданском» статусе. Часть денег на строительство, которое займет порядка двух лет, будет выделена из краевой казны в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Остальные, как ожидается, предоставит профильное министерство РФ.

- Мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны Президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу,- заявил губернатор Олег Кожемяко.

А в это время

В ночь с 14 на 15 апреля 2021 года в средней школе № 1 села Воздвиженка во внутреннем помещении старого корпуса здания 1953 года постройки упала одна из стен. Во время происшествия никто не пострадал, детей временно перевели на «удаленку», а с 13 мая они вернулись на очное обучение в другом корпусе. Была проведена строительно-техническая экспертиза, началась разработка проектно-сметной документации.