Самозванцам запретили знакомить туристов с Приморьем

Экскурсия по Владивостоку Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье приняты изменения в региональном законе «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края». Поправки касаются работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, которые обязывают их проходить обязательную аттестацию. До сих пор это подтверждение профессионального уровня в крае было добровольным. Но со вступлением в силу 1 июля следующего года новой редакции федерального законодательства о туризме «экзамен» на подтверждение квалификации будут сдавать все.

- Это очень важно, чтобы среди гидов не было случайных людей, чтобы самозваные экскурсоводы не дискредитировали Приморье и краевую туристскую отрасль, - считают эксперты в сфере гостеприимства.

Аттестация будет проводиться специальной комиссией, создаваемой региональным министерством туризма в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

- Ситуация с нелегально работающими экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками довольно сильно ударяет по имиджу нашего региона и по безопасности туристов. Вопрос об обязательной аттестации стоял давно. Внесенные в законодательство изменения действительно нужны для нашего турбизнеса, – отметила директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

Важно!

Поправки в краевой закон также относят к субъектам туристской индустрии региона физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Изменения в региональном законодательстве о туристской деятельности вступят в силу через год – 1 июля 2022 года.

А в это время

Знаковые места Владивостока, которые связаны общей историей России и Республики Корея, объединил единый туристский маршрут. Актуализировать и дополнить информацию в картах и буклетах для гостей из страны утренней свежести планируется до открытия границ и возобновления международного туристического обмена. Работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморского края и Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке. Многие места в приморской столице имеют особое историческое значение для этнических корейцев.