В Приморье загорелась "фазанка"

Источник: instagram.com/administration_dalnegorsk

В Дальнегорске загорелось брошенное здание бывшего училища №25. Видео с места пожара появилось в одном из местных новостных пабликов.

Как говорят очевидцы, горят столярная и автомастерские, это отдельно стоящее здание бывшей «фазанки». На место выехало несколько пожарных расчетов.

О пострадавших не сообщается. Здание находится почти в центре города.

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