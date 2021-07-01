В Приморье загорелась "фазанка"

Источник: instagram.com/administration_dalnegorsk
В Дальнегорске загорелось брошенное здание бывшего училища №25. Видео с места пожара появилось в одном из местных новостных пабликов.
Как говорят очевидцы, горят столярная и автомастерские, это отдельно стоящее здание бывшей «фазанки». На место выехало несколько пожарных расчетов.
О пострадавших не сообщается. Здание находится почти в центре города.
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