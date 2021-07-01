В Приморье сносят бюрократические барьеры

Поддержка бизнеса Фото: Вадим ПОПОВ

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве Приморского края, предпринимателям рассказали о мерах поддержки бизнеса в Приморье, которые приняты в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Бизнесмены же задали свои вопросы специалистам Инвестиционного агентства Приморского края, Корпорации развития Дальнего Востока и Общественного совета Минвостокразвития. В работе совещания также участвовали резиденты Территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

- Нам важно понимать, какие меры поддержки действительно необходимы бизнесу. Мы можем инициировать принятие региональных законодательных актов или даже выйти на федеральный уровень,- отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.

Предложения предпринимателей по совершенствованию инвестиционного климата в регионе, а также высказанные ими замечания будут учтены при подготовке программы Восточного экономического форума.

- Предприниматели могут рассчитывать на комплексную поддержку и сопровождение в формате «одного окна». Это значит, что осуществлять коммуникацию с органами исполнительной власти и получать необходимую информацию о действующих в регионе мерах поддержки предприниматель может через персонального менеджера,- напомнила заместитель директора инвестагентства Елена Демиденко.

Важно!

Ключевыми мерами поддержки для предпринимателей Дальневосточного федерального округа остаются режимы ТОР и СПВ. Инвесторы могут претендовать на налоговые льготы и административную поддержку. С 2016-го года на Дальнем Востоке зарегистрировано 2047 резидентов СПВ и 507 резидентов ТОР. Они намерены вложить в развитие региона около шести триллионов рублей.