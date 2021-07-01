Жители «Первомайки» забудут про энергоаварии

Первомайский район Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты предприятия «Приморские электрические сети» завершили прокладку новой кабельной линии в Первомайском районе Владивостока.

- Линия протяженностью почти четыре километра, прошла от подстанции «Луговая» до подстанции «Чуркин», - рассказал министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев. - Сейчас идут пусконаладочные работы, после чего будет подано напряжение. Подрядчики уже приступили к благоустройству территории, на которой велись работы.

«Первомайцы» еще не забыли темные времена, когда после прошедшего в ноябре прошлого года «ледяного» дождя несколько дней сидели без света из-за падения опор ЛЭП. Тогда и было принято решение начать прокладку дополнительной линии в соответствии с госпрограммой «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

- Это позволит повысить надежность электроснабжения жителей Первомайского района, а также закольцевать схему электроснабжения Чуркина. Работы начались в январе, проходили в сложных условиях густонаселенной территории. Максимально старались использовать горизонтально-направленное бурение, чтобы как можно меньше перекапывать дороги, ограничивать движение, – прокомментировал Андрей Леонтьев.

А в это время

Завершены работы по укладке подводного высоковольтного кабеля на остров Путятина, проложенного по дну залива Стрелок. Повысить качество и надежность электроснабжения островной территории – поручение губернатора Приморского края Олега Кожемяко. За годы эксплуатации магистраль пришла практически в аварийное состояние, что вызывало частые аварии, и как следствие, отключение от света потребителей Путятина. Особенно острой ситуация становилась зимой. Как сообщил руководитель электросетевой компании Степан Самохин, следующим этапом станет реконструкция сетей непосредственно на острове, так как энергохозяйство Путятина также требует модернизации.