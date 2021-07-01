Приморские аграрии наращивают производство экспортных культур

Приморские аграрии завершили посевную кампанию сои Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важность развития собственного сельхозпроизводства была подчеркнута в ходе «Прямой линии» с Президентом России. Владимир Путин заявил, что гордится результатами работников сельского хозяйства, а также назвал основные направления в отрасли, которым оказывается господдержка. В Приморье на эти цели предусмотрено финансирование из краевого бюджета в 2021 году в размере 3,6 миллиарда рублей. Эта мера принята в соответствии с региональной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Большое внимание уделяется производству продукции, востребованной за рубежом. Прежде всего это соя и кукуруза. Что касается сои, на днях приморские аграрии завершили посевную кампанию этой культуры.

- По кукурузе и сое, поставленной на экспорт, идем с превышением примерно в два раза. Говорить о новом урожае пока рано, посеяны запланированные объемы по кукурузе, рассчитываем, что урожай сои будет на 40 тысяч тонн больше прошлогоднего. Таким образом закроем внутренний рынок и отправим еще и на экспорт,- рассказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Как сообщили в профильном ведомстве края, аграрии посеяли 284 тысячи гектаров сои. В лидерах: Хорольский муниципальный округ – 42,5 тысячи гектаров и Михайловский район – 36,3 тысячи гектаров. С учетом погодных условий сельхозпроизводители начнут убирать урожай основной нашей культуры в конце сентября – начале октября. Всего в этом году планируется собрать более 465 тысяч тонн сои, которая является одной из основных экспортных культур.