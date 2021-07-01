Почти 25 миллиардов рублей выдано на «ДВ ипотеку»

Жилищное строительство Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморье – в лидерах по оформлению займов на приобретение жилья по программе «Дальневосточная ипотека». В министерстве строительства края сообщили, что с начала реализации программы в крае одобрено 6129 кредитов:

- Среди них 158 договоров на общую сумму 718,6 миллиона рублей заключено на индивидуальное жилищное строительство. Десять ипотечных кредитов выдано участникам программы «Дальневосточный гектар». Всего на территории региона на эти цели выдано свыше 24,8 миллиардов рублей.

- Воспользоваться «Доступной ипотекой» могут работники бюджетной сферы и семьи, у которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок,- пояснили в Корпорации развития жилищного строительства Приморского края. – Пониженная ставка финансируется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, о положительном эффекте льготных займов для покупки жилья на территории страны завил Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» накануне, 30 июня:

- На Дальнем Востоке для определенной группы наших граждан действует и суперльготная ипотека в два процента. Поэтому надо, конечно, увеличивать предложения на рынке, надо следить за ценой стройматериалов, за другой продукцией.

Конкретно!

«Дальневосточную ипотеку» в Приморье можно оформить в банках-партнерах от 0,9 процента годовых. Банк «Дом.РФ» предлагает взять льготный кредит под 0,4 процента. Кредиты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом менее 36 лет (в случае неполной семьи родитель до 36 лет, имеющий ребенка до 18 лет) и участникам программы «Дальневосточный гектар».

А в это время

В этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Приморском крае необходимо сдать не менее 800 тысяч квадратных метров. Приобретать жилье по сниженной процентной ставке приморцам позволяют государственные программы льготной ипотеки.