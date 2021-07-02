«Кошмар, нашествие как в фильме ужасов»: полчища насекомых атакуют приморцев

Очевидцы отмечают, что выходить из просто противно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшое затишье и снова черные «тучи» из мух заполонили Заводской в Артемовском городском округе. Местные жители вот уже несколько недель бьют тревогу, надеясь на помощь ответственных инстанций, способных решить проблему подобного масштаба. Своими силами приморцы справиться не могут.

– Несколько дней назад были посты про мух в поселке Заводском, после публикаций число насекомых несколько сократилось. Как стало известно из достоверных источников, службы птицефабрики начали делать санитарную обработку территории. В том числе там, где находится фирменный магазин. Но вот опять – миллион мух около этого магазина. Противно было из машины выйти... Когда это закончится и администрация птицефабрики будет постоянно и регулярно проводить обработку от мух?! – поделились в сети местные жители, показав масштаб проблемы.

Напомним, жалобы на обилие насекомых в Заводском стали поступать примерно с середины июня. Особенно оказались шокированы дачники, которые здесь не проживают постоянно. Вернувшись из города люди просто не ожидали подобного нашествия мух.

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