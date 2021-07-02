Шумные посиделки в веселой компании в Приморье закончились убийством

В компании были женщины, но урегулировать конфликт это не помогло. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье посиделки со спиртным, которого, судя по всему, было слишком много принято, закончились трагедией. Банальное недопонимание переросло в ссору, разборки на кулаках, а после и поножовщину. К сожалению, без жертв не обошлось.

Человеческая жизнь оборвалась 9 апреля в одной из квартир на улице Севастопольская в Артеме. На данный момент следователи уже закончили расследование уголовного дела, поэтому стали известны детали произошедшего.

– Обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. Между ним и присутствующим мужчиной возник конфликт и драка. Женщины пытались разнять дерущихся, однако обвиняемый укусил одну из них за палец. В какой-то момент он взял нож и нанес им удар в область шеи потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался, – рассказали в СУ СК Приморья.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 36-летнему приморцу грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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