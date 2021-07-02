«Родители, научите своих детей уважать чужой труд»: маленькие варвары снова атаковали топиарии во Владивостоке

Дети оседлали фигуры оленей на Некрасовской. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Топиарии, установленные на Некрасовской во Владивостоке, снова подверглись атаке. В этот раз фигуры оседлали девочки, лет 10. При этом очевидцы уверяют, что сделали подросткам замечания, но те даже не поняли причину возмущения взрослых.

– Родители, научите своих детей уважать чужой труд. Сделали красиво, но с таким поведением, это не на долго. Они еще и вдвоем на него залазили. Самое ужасное то, что я когда подошла и сделала замечание, они даже не поняли, почему нельзя на них залазить ....Неужели, в 10 лет не понятно, что внутри не бетон и это может сломаться, – рассказала в сети одна из местных жительниц.

Девочки забрались на топиарии на Некрасовской. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Стоит отметить, что подобным образом ребята себя ведут и на других площадках, которые в этом году украсили фигурами. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывали, как школьники бегают по клумбам и карабкаются на топиарии, родители при этом часто бездействуют.

– На Суханова это просто капец, что творится. Хотя в 100 метрах там стоит горка и целый детский комплекс. Но на топиарных фигурах каждый день по пять детей ползает. Мамашки сидят рядом на скамейке и на все это смотрят, что у детей может быть в голове, если родители такие, – негодуют горожане.

Жители города уверены, что элементарные нормы поведения нужно прививать в семье. Активисты уверены, что нужно установить камеры наблюдения и ввести штрафы за порчу городского имущества. В качестве крайних мер жители города предлагают повесить на фигурки колючую проволоку, чтобы не повадно было на них лезть.

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