Горячка накрыла внезапно. Житель Приморья до смерти забил супругу, сражаясь с «незнакомцем»

Мужчина собственноручно забил свою жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ханкайского района Приморья голыми руками забил свою супругу. ЧП случилось после совместного застолья. Следственный комитет Приморья уже закончил расследование по уголовного душу, стали известны леденящие душу подробности.

59-летний житель села Камень Рыболов Ханкайского района поссорился с женой после совместного распития спиртного. Вспыльчивый мужчина вышел из дома на улицу, а когда вернулся увидел на семейном ложе мужчину. По крайней мере, сам он уверяет, что ему померещился незнакомец, которого он и начал избивать. Естественно, все это время, взбесившийся мужчина руками и ногами колотил свою благоверную. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимые с жизнью.

Как рассказали в следственном управлении следственного комитета Приморья, собрано достаточно доказательств причастности мужчины к гибели супруги. В ближайшее ему предстоит ответить перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности.

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