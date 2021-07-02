Три тысячи семей пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ» в Приморском крае

«Ростелеком» обеспечил продуктами платформы «Ростелеком Ключ» уже 21 многоквартирный дом Приморского края. Интеллектуальными сервисами «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» пользуются более 3 тысяч домохозяйств во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне и селе Вольно-Надеждинское.

Самым востребованным у приморцев стал сервис «Комплексное видеонаблюдение», помогающий отслеживать происходящее в подъездах и на придомовой территории. Собственники могут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в интернет, при этом все записи хранятся в облаке и надежно защищены. Возможности сервиса позволяют управляющей организации настраивать разные уровни доступа к системе видеонаблюдения, делать стоп-кадры и выгружать записи из архива по запросам жильцов. Видеокамеры можно разместить в подъездах, лифтах, вокруг дома, на парковках или детских площадках.

Управлять цифровыми продуктами, входящими в платформу «Ростелеком Ключ», позволяет единое мобильное приложение. Услуги подключаются в комплексе или выборочно. Сервисы можно применять как в отдельном доме, так и масштабировать на целый микрорайон.

«Главная задача экосистемы “Ростелеком Ключ” — создание комфортной и безопасной среды в многоквартирных домах и на их территориях. Жители Приморья совокупно используют свыше 70 камер придомового, внутриподъездного и лифтового видеонаблюдения, 25 интеллектуальных домофонов, а также два цифровых шлагбаума. Уверена, что в недалеком будущем наличие тех или иных умных технологий станет привычным явлением для жителей края», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Недавно к системе присоединились многоквартирный дом на Нейбута, 141 во Владивостоке и ЖК «Формат» в Вольно-Надеждинском. Оба дома оснастили умным домофоном, с помощью которого можно дистанционно открывать дверь подъезда через мобильное приложение, смотреть кто пришел, создавать гостевые коды для курьеров и друзей. Пользователи сервиса могут настроить переадресацию домофонных вызовов на домашний телефон или установить режим «не беспокоить». В подъездное устройство умного домофона встроены микрофон, динамик, панель-клавиатура, а также видеокамера с инфракрасной подсветкой, которая позволяет видеть даже ночью гостей и прилегающую к подъезду территорию.

Сервисы платформы «Ростелеком Ключ» можно организовать как в строящихся, так и в заселенных домах. Для подключения услуг и консультаций обращаться по единому номеру 8 800 100 08 00.