Празднование Дня рождения Владивостока началось с памятных акций

Владивосток отмечает 161 годовщину со дня основания. Фото: Милана СОКОЛ

2 июля во Владивостоке отмечают День рождения города, основанного на берегу Тихого океана в 1860 году. В пятницу празднование 161 годовщины началось с торжественного возложения цветов к памятным мемориалам. Участие в акции приняли первые лица приморской столицы. Основные активности для горожан запланированы на субботу, правда из-за сложной эпидобстановки программу пришлось серьезно скорректировать.

В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель краевого законодательного собрания Александр Ролик, председатель думы города Андрей Брик, и. о. главы Владивостока Константин Шестаков и другие почетные гости. Собравшиеся возложили цветы к памятнику генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Именно ему современники обязаны нынешним названием города и тем, что в качестве военного поста в 1859 году была выбрана бухта Золотой Рог.

Торжественное возложение цветов. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Памятные мероприятия продолжились у комплекса исторических зданий «Серая лошадь». Присутствующие отдали дань памяти первому гражданскому жителю и старосте Владивостока Якову Семенову. Возложение цветов также состоялось к стеле «Владивосток – город воинской славы» на центральной площади.

Стоит отметить, что основные праздничные мероприятия пройдут во Владивостоке в субботу. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в первый выходной недели жителей ждут активности в разных районах города. Артисты и творческие коллективы проедут с концертами по 50 адресам во Владивостоке. Посмотреть расположение концертных площадок можно на официальном сайте администрации города, перейдя по ссылке.

– Такой формат был выбран, чтобы соблюсти предписания Роспотребнадзора, а именно масочный режим и социальную дистанцию. Для горожан выступят солисты «Арт-студии «Аван-сцена», артисты творческого объединения «Наши голоса», исполнители Игорь Волков, Вячеслав Кузьминов и Эльвира Чекалина, Антонина Токликишвилли, Мария Петришина, Андрей Ягин и Николай Ивановский, – отметили организаторы – управление культуры администрации Владивостока.

В полдень горожане смогут посетить Адмиральский сквер и присоединиться к исполнению любимых песен во время «Бодрой субботы». В 12:00 также откроется фотовыставка «Посмотри на Владивосток». Познать новые грани любимого города у моря можно будет в музее современного искусства «Артэтаж».

В 13:00 жителей Владивостока приглашают посетить Театральный сквер, где по доброй традиции будут звучать песни Владимира Высоцкого.

С 12 до 16 горожане смогут поучаствовать в мастер-классе по рисованию на камнях на водной станции ТОФ,

К сожалению, из-за серьезного роста числа больных коронавирусом, масштабных массовых гуляний в этом году не будет. Однако совсем без праздника город не остался, благодаря локальным мероприятиям на разных площадках. Даже на открытом воздухе специалисты просят соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и не забывать о масках.

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