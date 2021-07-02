«Поймаю, буду бить»: действия невоспитанных детей взбесили приморцев

В Приморье среди подростков набирает популярность новый тренд по скручиванию колпачков. Фото: Евгения ГУСЕВА

Практически ежедневно из разных районов Приморья поступают сообщения о скрученных колпачках с колес авто. Казалось бы, мелочь, но для автомобилистов довольно неприятная трата времени и денег. Вдвойне удручает, что из-за популярности челленджа в соцсетях, новое веяние принимает довольно широкие масштабы. Поэтому в числе пострадавших может оказаться каждый.

Очередные любители чужого имущества попали в прицел камеры очевидца в районе Светлый Ключ в Дальнегорске. При этом свидетель старательно записывал происходящее, не ругаясь на ребят. Зато потом поделился результатами съемки в сети, надеясь, что родители узнаю свой отпрысков и, как минимум, проведут беседу.

– Если кто-то узнает своих детей, объясните, чтобы так не делали. А то поймают хозяева машины, дадут по шее, – констатировал местный житель.

Кстати, желающих поучить уму-разуму чужих детей, в крае уже хоть отбавляй.

«Поймаю, буду бить», «Уши нужно скрутить за эти колпачки», «Мода у них такая тиктокерская, я понимаю в Москве с элитных тачек скручивают, колпачки реально красивые, для коллекции, но я это не одобряю, кража как никак, а у нас то зачем?! Колпачки обыкновенные, некрасивые и неэлитные», – делятся мнениями жители края.

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