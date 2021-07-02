Больницу в Пограничном ждут большие перемены

Медицина Фото: Вадим ПОПОВ

В центральной районной больнице в поселке Пограничный те же кадровые проблемы, что и во всей системе здравоохранения. Не хватает врачей, медсестер и санитарок. Но постепенно ситуация меняется к лучшему.

- Сейчас по целевому договору от Пограничной ЦРБ в медицинском университете во Владивостоке обучается 12 студентов: лечебное дело – пять, педиатрия – семь и один врач в целевой ординатуре по специальности «Офтальмология». Согласно договору, эти специалисты обязаны отработать пять лет в медучреждении,- рассказала заместитель председателя Правительства, министр здравоохранения Анастасия Худченко. - Это значит, что через год-два в больницу придут молодые специалисты. Помимо заработной платы они будут получать ежемесячные доплаты, а также единоразовые выплаты.

Для молодых специалистов важны условия труда, техническая оснащенность лечебного учреждения. В этом отношении также есть прогресс. В этом году Пограничная ЦРБ получила 28 миллионов в рамках программы модернизации первичного звена на капитальный ремонт, более 8 миллионов рублей из краевого бюджета – на развитие проекта «Бережливая поликлиника». Средства выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кроме того, в текущем году в больнице начнется капитальный ремонт корпуса по адресу: улица Пирогова, 2. Уже в июле ЦРБ получит два новых санитарных автомобиля. По словам Анастасии Худченко, специализированный транспорт предназначен для перевозки лекарственных препаратов, доставки медиков к пациентам на дом, а также доставки пациентов в поликлиники, при необходимости.

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С марта в Приморье организована выездная работа узких специалистов краевых медучреждений в центральные и районные больницы края. В июле на базе Пограничной ЦРБ консультативный прием взрослого населения будут вести такие узкие специалисты, как дерматовенеролог, офтальмолог, лог, онколог, эндокринолог и кардиолог.