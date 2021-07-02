Приморская «Ласточка» ставит детей на ноги

Работа с детьми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ребятишки с такими тяжелыми заболеваниями, как ДЦП, аутизм, расстройствами опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и другими получают квалифицированную помощь в специализированном отделении Арсеньевского социально-реабилитационного центра (СРЦН) «Ласточка». С начала года здесь оказали помощь более 200 детям с ограниченными возможностями. В Центре занимаются не только здоровьем юных приморцев, но, что не менее важно, их обучением и социализацией.

Для решения этих задач «Ласточка» располагает самым современным медицинским и техническим оборудованием, которое регулярно обновляется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Специалисты владеют уникальными методиками, которые позволяют повысить качество жизни как ребенка, так и его семьи, раскрыть их личностный, творческий и социальный ресурс.

- Помимо личных встреч и совместных мероприятий мы организуем онлайн-консультации таких семей, регулярно наполняем полезными материалами сайт Ресурсного центра. За время работы создано более 120 методических и дидактических пособий, полезных для родителей детей-инвалидов, организовано почти 70 семинаров и лекториев, проведено около 580 консультаций в удаленном доступе, – рассказала директор учреждения Инна Белоцерковец.

В Приморье практикуется также новая форма специализированной помощи – это выездные микрореабилитационные центры, сотрудники которых работают на дому у «пациентов, в привычной для детей среде.

- Такие бригады созданы в «Ласточке» и Артемовском центре. Задача специалистов – своевременная комплексная реабилитация детей-инвалидов, детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, живущих в отдаленных территориях,- пояснила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Еще одно новшество внедрено в этом году в помощь родителям «особенных» детей: в трех социально-реабилитационных центрах края открыты группы кратковременного пребывания «Передышка».

- За то время, когда ребенок находится под постоянным контролем квалифицированных специалистов, мама получает возможность отлучиться по своим делам. Ведь одна из задач, которую мы хотим решить с помощью «Передышки», дать возможность женщине, на руках которой тяжелобольной ребенок, потратить немного времени на себя, – подчеркивает Светлана Красицкая.