Приморцу, который напал на женщину и ребенка, грозит лишение свободы

Действия мужчины расценили, как побои. Фото: принтскрин видео.

В Приморье возбуждено уголовное дело после неадекватного поведения мужчины, который защищая собака, напал на женщину и ребенка. Стоит отметить, что мальчик спокойно ехал на велосипеде и даже не коснулся животного. Хозяин же по какой-то причине столкнул подростка, а после пнул женщину, пытавшуюся заступиться за ребенка.

Напомним, история развернулась в конце июня в приморском городе Уссурийск. Все происходящее попало в прицел камеры уличного наблюдения.

– Установлено, что 30 июня 2021 года по улице Волочаевская мужчина, опасаясь за свою собаку, ударил ногой по колесу велосипеда, на котором передвигался 7-летний мальчик. В результате мальчик упал с велосипеда, ударился о землю коленом и локтем. Женщина решила защитить несовершеннолетнего, однако мужчина толкнул девушку ногой. По данному факту территориальным отделом полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои), – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморья.

Теперь любителю распускать руки и ноги в худшем случае грозит до двух лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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