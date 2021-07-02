Пляж на Татарской во Владивостоке преображается на глазах

На Татарской кипят работы. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Тяжелая техника бороздит пляж в районе улицы Татарская во Владивостоке, который должен преобразиться уже к осени. Ход работ в популярном месте отдыха горожан проверили и. о. главы Владивостока Константин Шестаков, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков, заместитель главы администрации города Азат Ислаев и специалисты профильных управлений мэрии.

Напомним, первый этап по благоустройству побережья должен завершиться к сентябрю. По проекту здесь появятся раздевалки, лавочки, лежаки, пешеходные дорожки, туалеты и другие блага, которые позволят отдыхать с комфортом в любое время года. Ведь даже зимой здесь довольно многолюдно, благодаря любителям подледного лова.

Возможность облагородить пляж появилась благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно задумке, территорию поделят на две зоны – активную и для релакса. У въезда на новую набережную построят удобную парковку для авто. Сейчас специалисты приступили к прокладке инженерных коммуникаций и подготовке участка к обустройству покрытий.

– Как человек, который когда-то жил неподалеку, могу точно сказать, что пляж всегда пользовался популярностью. Но, конечно, он должен выглядеть по-другому и радовать не только жителей Второй Речки, но и всех владивостокцев. Работы по благоустройству ведутся. Также переговорили с инвесторами, которые планируют благоустроить территорию напротив пляжа. Это будут спортивные объекты: открытые и закрытые теннисные корты, и площадки для пляжного волейбола, – отметил исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Константин Шестаков.

По словам градоначальника, первые изменения будет видно уже к сентябрю. Часть работ запланированы на следующий год, а полностью благоустройство должно завершиться в 2023 году. Стоит отметить, что специалисты сейчас приводят в порядок и другой пляж в районе Второй Речки – рядом с железнодорожной станцией . Всего же в этом году новый облик обретут шесть общественных пространств в городе. Помимо перечисленных уже набережных речь идет о сквере на улице Ульяновской, сквере Комсомольцев, территории на сопке Бурачка и прогулочной зоне на улице Тунгусской. «Комсомолка» ранее подробно рассказывала, какие работы уже сделаны, а, какие еще предстоят.

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