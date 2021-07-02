Более тысячи жителей Приморского края получили знания о том, как начать свое дело

Особенно популярны у «курсантов» программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства

В Приморье растет интерес к обучающим программам центра «Мой бизнес». С начала года более тысячи начинающих предпринимателей узнали на семинарах и тренингах о том, как открыть свое дело, как его развивать. Эксперты проводили и выездные занятия во Владивостоке, Арсеньеве, Уссурийске, Находке, Дальнегорске, Большом Камне и в селе Покровка.

Будущие бизнесмены узнали, на какую государственную поддержку они могут рассчитывать, подробности о льготном кредитовании и другую полезную информацию.

- К обучению предпринимателей мы подходим комплексно и стараемся охватить как можно больше населенных пунктов нашего края. По итогам таких выездов участники начинают более активно работать с центром для развития своего дела, – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Особенно популярны у «курсантов» программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства. Также в первом полугодии более 230 предпринимателей получили бесплатную консультационную поддержку от экспертов. Учеба организована в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. Кстати, тема государственной поддержки бизнеса поднималась в ходе прошедшей «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

-За консультациями обращаются не только новички, но и предприниматели, которые вынуждены были заморозить деятельность в связи с пандемией. Бизнес в основном интересует, какую форму организации лучше выбрать, чем отличаются налоговые режимы и как выбрать самый оптимальный, как лицензировать деятельность, какие меры поддержки существуют в Приморском крае, – отметила эксперт, генеральный директор консалтинговой компании «Ваш Бизнес Эксперт» Светлана Волобуева.

Конкретно!

Подробную информацию про образовательные мероприятия и консультации центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться на вебинары и мастер-классы, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра Мой бизнес в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях.