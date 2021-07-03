Рост в 10 раз. Приморье перешло планку в 200 заболевших в день, как осенью

Владивосток, пандемия Фото: Сергей БАЛАНОВ

Психологическая планка пройдена, в Приморье снова больше 200 заболевших коронавирусом в сутки. То есть ситуация уже мало чем отличается от второй волны, которая пришла осенью. Третья волна окончательно захлестнула наш регион.

Чтобы лучше понять масштабы, давайте вспомним, что еще в мае в Приморье регистрировалось лишь чуть больше 20 заболевших в день. Рост в 10 раз.

Только за 2 июля, пока Владивосток отмечал День города, в Приморье заболело 208 человек. В статистике зараженных – 47 455 случаев.

Данных по смертям за последние сутки пока нет, то с 22 июня в Приморье от коронавируса умирает 3-5 человек каждый день! А это 46 человек за последние 11 дней!

Одна из причин, по-прежнему, медленные темпы вакцинации. На данный момент привились 237 тысяч человек, это лишь 12,5% населения края.

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