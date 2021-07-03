«Еле жива осталась»: певица из Владивостока обнажилась ради нового клипа

Бекстейдж. Фото: Андрей Михайлов

Владивостокская шоувумен Ляля Алексакова продолжает свою традицию выпускать новые клипы ко Дню рождения Владивостока. В прошлом году увидел клип на песню «Из Владивостока», съемки которого проходили в узнаваемых локациях дальневосточной столицы. В этом же году Ляля Алексакова порадовала поклонников романтическим клипом на песню «Полетели». На этот раз география съемок расширилась.

По сюжету героиня просыпается в городской квартире, идет в ванную и, как только включает воду, телепортируется под водопад.

- Эх, вот бы в жизни так! Силой мысли перенестись в Лазовский район, - мечтает Ляля. - Снимали вживую на Беневских водопадах, под ледяной водой. Еле жива осталась. Горная река освежает ого-го как!

Во второй части клипа, все с помощью того же телепорта, героиня попадает на вершину ущелья Дарданеллы – не менее популярная в Приморье достопримечательность.

Ляля Алексакова. Фото: Андрей Михайлов

В роли автора идеи и режиссера выступил Андрей Михайлов. Он же сам снимал и монтировал ролик.

- Гениальный парень, - восторгается Ляля. - Клип получился романтичным, ярким, загадочным и потрясающе красивым, таким, о котором можно было только мечтать. Съемки были очень увлекательными, мы путешествовали в составе пяти человек. Создание клипа - трудоемкий процесс. Нам приходилось преодолевать броды, подниматься на вершины. Хотелось с помощью ярких кадров передать красоту Приморского края. Три раза в прошлом году ходили на Беневские водопады, потому, что только дойдем, а там раз солнышко спрячется. А нам надо красоту показать. Мы назад топаем. Солнышко выглянет - мы бегом, в прямом смысле бегом несемся по камням наверх, чтоб кадры успеть снять. С третьего раза получилось. Мы эту дорогу до каждого брода и камушка изучили.

По ее словам, комментарии подписчиков под клипом ее сильно позабавили. Многие, например, удивляются, зачем героиня видео принимает душ в рубашке, или почему спит в купальнике.

- Очевидно, в следующем клипе придется купальник снять, - шутит Ляля.

Смотреть видеосюжет Ляля Алексакова - Полетели

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