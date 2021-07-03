Сборная России по боксу заехала перед Олимпийскими Играми во Владивосток, впервые в составе – приморец Иван Верясов

Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края

Мужская олимпийская сборная России по боксу после сборов в Кисловодске прибыла 2 июля во Владивосток. Это первая из 24-х национальных команд, которые проведут в Приморье заключительные сборы перед летними Олимпийскими играми-2020 в японском Токио. Жить и тренироваться они будут кампусе ДВФУ на острове Русский, где для олимпийской сборной созданы все условия. А спарринг-партнерами на период подготовки будут местные спортсмены, для них это возможность получить не только тумаков, но и ценный опыт.

«С девятого июля начнем тренировочный процесс – работа на снарядах и в парах, индивидуальная работа с тренером. Команда хорошая, будем стараться завоевать как можно больше медалей», – сообщил главный тренер команды Виктор Фархудтинов.

В составе олимпийской сборной впервые выступит боксер из Приморья Иван Верясов. Уроженец Находки, воспитанник приморского тренера Глеба Устюжанина получил право защищать честь страны на Олимпиаде. Путевку на Игры он завоевал в начале июня на международном турнире в Париже. Двукратный чемпион России, мастер спорта международного класса Иван Верясов заявлен в весовой категории свыше 91 килограмма.

В составе мужской сборной России по боксу на Олимпиаду в Токио поедут семь боксеров: Альберт Батыргазиев, Габил Мамедов, Андрей Замковой, Глеб Бакши, Имам Хатаев, Муслим Гаджимагомедов, Иван Верясов. В составе женской команды страну представит четыре спортсменки: Светлана Солуянова, Людмила Воронцова и Саадат Далгатова и Зенфира Магомедалиева. Они проводят подготовку к играм в Улан-Удэ.

Всего в Приморье на заключительный предолимпийский сбор приедут 24 сборные команды России, в их числе – 19 олимпийских и 3 паралимпийских. Кроме российских спортсменов в крае к Олимпиаде в Японии будут также готовиться сборная команда Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

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