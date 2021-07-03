В Приморье в полыхающем нацпарке «Бикин» высадились десантники-пожарные

Тематическая фотография Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории национального парка «Бикин» на севере Приморья ликвидировали очередной крупный пожар. Он возник из-за сухой грозы, первоначально на площади около 40 гектаров, но из-за сухой и влажной погоды увеличился до 60 гектаров и распространился на горные склоны в труднодоступной местности.

На помощь сотрудникам вылетели два звена «Приморской авиабазы», высаживались без парашютов – по канату с зависшего вертолета.

«Сначала мы развернули полевой лагерь на безопасном от огня расстоянии. Чтобы добраться до горящих сопок, в первые дни десантникам-пожарным авиабазы приходилось пешком преодолевать более двух километров, а затем приступать к локализации. Связь с региональной диспетчерской службой осуществлялась только по спутниковому телефону. Работали в полной экипировке из-за гнуса. Основным инструментом на самом пожаре были бензопилы и ранцевые огнетушители, воздуходувки. Общими усилиями удалось локализовать пожар, и только 30 июня мы полностью ликвидировали горение на площади 65 гектаров. По метеоусловиям здесь остается высокий класс пожарной опасности», – рассказал инструктор парашютно-десантной группы Тимур Лукьяненко.

В настоящее время команда ожидает эвакуации. В ближайшие дни лесных пожарных вывезут вертолетом.

«Это первый пожар на территории нацпарка, первый опыт ЧС подобного масштаба. Ситуация осложнялась труднодоступностью мест – до места пожара невозможно добраться ни пешком, ни наземным транспортом, ни по реке. Спасибо авиалесоохране за то, что оперативно откликнулись, быстро собрали команду из 15 человек, которые достойно отработали на сложной территории», – отметил директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев

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