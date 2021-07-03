«Ауди» на огромной скорости протаранила «Акву» во Владивостоке, пассажирка погибла на месте

Фото: УМВД по Приморскому краю Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке – очередная страшная авария, произошедшая по вине «короля жизни», который мчал по городу на огромной скорости на премиум-автомобиле. Водитель «Ауди» гнал со стороны Гоголевской развязки на Некрасовский путепровод, пересекая полосы по диагонали, но в ключевой момент оказалось, что он – никудышный гонщик. «Ауди» врезалась в «Акву», которая ехала по средней полосе в том же направлении. В результате – обе машины превратились в металлолом, пассажирка «Ауди» погибла на месте, серьезно пострадали пассажиры второй машины, одна – в тяжелом состоянии в реанимации.

Писать об этом мерзко, но да, 35-летний водитель «Ауди» был пьян. Во всяком случае, отказался от медосвидетельствования, что юридически и есть признание вины. 31-летняя девушка, потерявшая в ДТП жизнь, вероятнее всего, села в элитное авто к неадекватному водителю добровольно.

Смертельное ДТП на Некрасовской. Фото: УМВД по Приморскому краю

Но еще обиднее за пассажиров «Аквы», которая, судя по видео с места ДТП, не нарушала правил, ехала спокойно, без превышения. Однако в результате машина оказалась в кустах, три пассажира «Тойота Аква» получили различные травмы. В наиболее тяжелом состоянии из них находится 37-летняя пассажирка, ее госпитализировали в отделение реанимации с сочетанной травмой.

Стаж воителя «Ауди» - 4 года, за последние полгода привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.

Смертельное ДТП на Некрасовской. Фото: УМВД по Приморскому краю

Стаж водителя «Аквы» – 23 года. В текущем году к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По факту автоаварии со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку.

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