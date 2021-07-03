Видео момента смертельного ДТП во Владивостоке, где «Ауди» на полном ходу таранит «Акву»

Смертельное ДТП на Некрасовской. Фото: УМВД по Приморскому краю

В сети появилось видео с момента смертельного ДТП во Владивостоке в районе остановки Некрасовская, где «Ауди» на огромной скорости протаранила «Акву». Видео с камеры наблюдения опубликовал «Автопатруль».

Напомним, 35-летний водитель «Ауди», двигаясь от Гоголевской развязки к Некрасовскому путепроводу, не выдержал безопасную дистанцию и на полном ходу совершил столкновение с впереди идущей «Тойотой Аква». В результате 31-летняя пассажирка «Ауди» получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Также травмы различной степени тяжести получили еще пять человек: водитель «Ауди», водитель и три пассажира «Аквы». 37-летняя пассажирка второй иномарки в наиболее тяжелом состоянии, ее увезли в реанимацию с сочетанной травмой.

Некоторое время в сети распространялись слухи, что это именно «Аква» нарушала правила, выезжая со второстепенной дороги по небезопасному радиусу. Появившееся видео, похоже, снимает все вопросы. «Аква» ехала в том же направлении, что и догонявшая ее «Ауди». Не меняя полосы, насколько позволяет судить качество картинки. А вот «Ауди» мчалась с огромной скоростью, да еще и пересекая полосы. Похоже, что водитель хотел произвести впечатление на свою пассажирку и тем самым ее погубил.

Впрочем, ГИБДД еще разбирается в обстоятельствах. Возможно, называть лихача виновником до конца проверки преждевременно, хотя уже официально известно: водитель «Ауди» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Что, фактически, означает признание вины. Стаж его вождения составляет 4 года. За последние полгода мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз.

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