Такого не было с февраля: сразу шесть человек за день умерло в Приморье от коронавируса

Скорая помощь Фото: Сергей БАЛАНОВ

Коронавирусная статистика по Приморью неуклонно движется к новым антирекордам. Количество заболевших в сутки перевалило за 200, чего не было с 3 февраля. А если сравнивать с 10 мая, то видно, что меньше чем за два месяца суточное число заболевших выросло ровно в 10 раз!

Но самое страшное не это, а то, что вот уже 12 дней подряд от ков да умирают люди. Причем по 3-5 пациентов в день. Всего больше 50 человек за две недели. Сегодня пришли данные по вчерашнему дню, и оказалось, что пока Владивосток отмечал День города, в Приморье от коронавируса умерло сразу шесть человек. В последний раз такое было 8 февраля, пять месяцев назад.

Всего от коронавируса в Приморье с начала эпидемии скончалось ровно 800 человек. Заболело уже 45,5 тысяч приморцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14