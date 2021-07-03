«Я в море больше ни ногой»: в детский лагерь во Владивостоке заплыло «зубастое чудо»

Находку обнаружили 2 июля в Юнге. Источник: instagram.com/ulov25

Паблик «Улов» в Инстагаме поделился фотографиями акулы, которую наши на берегу одной из бухт Уссурийского залива. В описании указано, что найдена хищница в бухте Юнга 2 июля.

- После двухдневного волнения в море и ветра на берегу обнаружено вот такое зубастое чудо, - сообщается в паблике.

Речь идет, судя по всему, о детском лагере Юнга, который расположен чуть северней поселка Емар, то есть буквально в нескольких километрах от знаменитой Шаморы.

Под фото в соцсетях можно встретить много комментариев на тему «детей в этот лагерь больше не отдам» или «сам в море больше ни ногой». Но знатоки успокаивают: опасности нет. И дело не в размерах акулы - найденный экземпляр довольно крупный, пасть широка и зубы наши остры. И не в том, что акулу обнаружили на берегу уже мертвую. Просто это, скорее всего, акула семейства сельдевых, которая часто встречается в наших прохладных водах и на людей не нападает. Хочется верить.

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