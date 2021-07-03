«Скоро здесь появится твоя фотография»: во Владивостоке вору поставили необычный ультиматум

Таблички появились на Громова

Популярная проблема для многоквартирного дома: кто-то высаживает цветы на клумбу возле подъезда, а кто-то незаметно их выкапывает. Для того, чтобы, например, отвезти на дачу, а иногда даже чтобы пересадить на соседнюю клумбу.

Но вопрос не «зачем», а «что с этим делать». Жители многоквартирного дома на улице Громова, например, сделали следующее: распечатали таблички и установили из на разоренной клумбе:

«Здесь должны были цвести красивые цветы». «И здесь… но их выкопали». «И здесь…»

На одной табличке надпись гласит о том, что скоро здесь появится фотография «копателя». И не только здесь, но и во всех соцсетях. И даже трудно понять, что страшнее.

Чтобы избежать позора, стоит вернуть похищенное

Возможно, так жители хотят напугать воришку, чтобы он вернул растения. А возможно это и не блеф. Тем более что вокруг практически каждого дома во Владивостоке много камер, и вычислить негодяя не так уж и сложно. Просто благородные жильцы дома по Громова дали ему шанс все исправить и избежать позора.

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