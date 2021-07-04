Кофе с маяком. В пит-стопах Владивостока проходит необычная акция

Пит-стоп Фото: Антон БЛОХИН

В начале июля Туристско-информационный центр Приморского края совместно с федеральной сетью автокафе запускает проект, посвященный уникальной природе края и его маякам.

Суть проста: на протяжении двух недель в пит-стопах будут подавать напитки в стаканах с держателями «Ныряй в Приморский край» с QR-кодом. Можно навести камеру смартфона на QR-код и перейти на страницу сайта, где собрана информация о нескольких знаковых маяках: готовые маршруты в Google-картах, озможные способы добраться – на автомобиле, на автобусе, пешком или даже по морю на сап-досках, примерное время в пути и подсказки, на что следует обратить внимание, планируя путешествие.

Организаторы выбрали четыре живописных маяка: Токаревского и Басаргина во Владивостоке, Рудный в Рудной пристани и Бюссе в Славянке.

Планируется, что к акции подключатся кофейни сети по всему Приморью, а также в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Иркутске и Братске.

«Приморье – удивительный край, который всегда притягивает к себе любителей путешествий. Приморское побережье неотразимо. Что бы это ни было – бесчисленные морские бухты и заливы со скалистыми обрывами или обширные песчаные пляжи и, конечно же, маяки, которые входят в число самых узнаваемых символов Приморья. Совместно с коллегами мы постарались проложить верный курс к маякам, которые помогут узнать Приморье и влюбиться в него», – прокомментировала директор Информационно-туристического центра Приморского края Ольга Гуревич.

Кстати, Туристско-информационный центр Приморского края прямо сейчас участвует еще в одном проекте, на этот раз – совместно с «Комсомольской правдой». Мы проводим «Пляжный тест-драйв», путешествую по самым популярным местам летнего отдыха в Приморье, рассказывая практически в режиме онлайн все о тех достопримечательностях, которые успеваем посетить: от «как добраться» до «чем заняться».

Тот самый маяк Бюссе в Славянке тоже успели посетить, так что переходите по ссылке: Пляжная и космическая столица Приморья: как развлечься в Славянке.

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