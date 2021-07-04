Промедление могло стоить жизни. Экипаж ДПС в Приморье спас мужчину

В Приморье полицейские помогли доставить в больницу мужчину, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи. Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району

Этот день супружеская пара, жители Приморья, решили провести на даче в Кипарисово. Добрались на своей машине, приступили к своим обычным делам, но внезапно глава семьи почувствовал себя плохо. Что желать? Сели с супругой в машину и поехали в больницу. Но очень быстро стало понятно, что сам вести машину мужчина не сможет. Состояние резко ухудшалось.

Внезапно на горизонте замаячила надежда. В этот день на маршруте патрулирования в поселке Кипарисово находился экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Тимофея Сильвановича, лейтенанта полиции Константина Булычева и старшего сержанта полиции Андрея Степченко. Внезапно возле них остановился автомобиль, из которого выбежала супруга водителя и попросила инспекторов о помощи. Даже им стало понятно по внешнему виду мужчины – его состояние вызывало серьезные опасения.

В Приморье полицейские помогли доставить в больницу мужчину, нуждавшегося в экстренной медицинской помощи. Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району

Позвонили в скорую, но все бригады оказались на выезде. Состояние мужчины ухудшалось с каждой минутой, и ждать времени не было. Тогда один из инспекторов сел за руль и в сопровождении патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом доехал до больницы села Вольно-Надеждинского.

В медучреждении сотрудники полиции на носилках занесли мужчину в отделение реанимации и передали в руки медиков. По словам врачей, состояние пациента было критическим, промедление могло стоить ему жизни. К счастью, помощь успели оказать своевременно.

Поступок полицейских так бы и остался незамеченным, если бы в районную Госавтоинспекцию не обратился сын спасенного мужчины со словами благодарности. «От лица всей нашей семьи прошу выразить благодарность сотрудникам, оказавшим помощь моему отцу. Они спасли ему жизнь в прямом смысле этого слова. Я считаю, такие поступки заслуживают самого высокого поощрения», - отметил Артур Петросян.

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