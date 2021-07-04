Еще 220 случаев. Приморье накрывает третья волна

Скорая помощь Фото: Сергей БАЛАНОВ

За последние сутки в Приморье зарегистрировано еще 220 новых случаев заражения коронавирусом. В последний раз такие большие цифры фиксировались в феврале. За последние два месяца суточная цифра выросла в десять раз.

Всего с начала эпидемии заболели 47 675 приморцев. Из них ровно 800 пациентов умерли.

ЗА последние сутки выздоровели всего 136 человек. А всего привились на данный момент 239 343 приморца.

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