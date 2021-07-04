Ученые что-то знают? В ДВО РАН рассказали, сколько среди сотрудников антипрививочников

Вакцинация Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всего лишь около 17% сотрудников Ботанического сада-института ДВО РАН привились от коронавируса, а порядка 35% выступают против вакцинации. Но это если считать только тех сотрудников, у которых нет ученой степени. Среди ученых же ситуация противоположная – более 70% уже привились.

Такие данные опубликовал у себя в соцсетях директор БСИ ДВО РАН Павел Крестов.

«По распоряжению Минобрнауки представили отчет по числу вакцинированных и не вакцинированных сотрудников. Картинка говорящая. Вакцинация - дело, конечно же, добровольное. Но. Как много в государстве принимается решений, основанных на высочайшем «мнении» необразованных людей, - написал Павел Крестов.

Статистика по Ботаническому саду-институту ДВО РАН

По его данным, среди сотрудников с ученой степенью тоже есть противники вакцинации, но их значительно меньше, всего около 13%. В то время как среди сотрудников без ученой степени – 35%.

Но по количеству привитых разница еще более говорящая. Среди ученых – порядка 73%, среди остальных – около 18%. Получается, действительно, картина, говорящая сама за себя.

При этом около 33% сотрудников без ученой степени все же планируют привиться, но пока откладывают. Еще одна интересная зависимость: уже переболели коронавирусом всего лишь 9% ученых. В то время как среди сотрудников без степени переболевших – порядка 16%.

По словам Павла Крестова, в Ботаническом саду сотрудникам дают оплачиваемые выходные для организации самостоятельных прививок и последующих «критических дней». Прививаются, по его словам, в основном, ГамКовидВаком (он же «Спутник V»). Предлагают и ЭпиВакКорону, но ей ученые не очень доверяют. Некоторые подразделения ДВО РАН прямо ставят условия – только «Спутник».

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