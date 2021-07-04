«Запутался что ли?» В центре Владивостока утонул мужчина

То самое место, где разыгралась трагедия

Трагично закончились эти выходные для одного из жителей Владивостока. Очевидцы рассказывают в соцсетях, что мужчина выпивал вместе со своим товарищем, потом полез в воду и начал тонуть. Друг вытащил его на берег, где парня долго пытались откачать, но тщетно.

Опубликовано даже видео момента, когда мужчину выносят на берег. На тот момент очевидцам казалось, что его успели спасти. Лишь спустя время появились комментарии: не откачали. Подробности уточняются.

Само видео снято днем в субботу, на берегу Спортивной гавани, недалеко от ресторана «Зейтун». По словам очевидцев, скорая приехала буквально через 12 минут, но ничем помочь уже не смогли. Тело оставалось на берегу гавани еще долго, как минимум, до темна. Тут его видели вечером в окружении полицейских.

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