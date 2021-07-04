Два дня подряд – по шесть умерших. Появились новые данные по Приморью

Число заболевших растет Фото: Сергей БАЛАНОВ

Опубликована статистика по коронавирусу за прошедшие сутки, 3 июля, в Приморском крае. Из нее видно, что дела плохи. Уже второй день подряд умирает по шесть пациентов. Такое в последний раз было в феврале этого года.

Число заболевших тоже вышло на февральский уровень – 220 за сутки. В мае, напомним, были времена, когда это число составляло всего 21. Как раз на следующий после 9 мая день. И тогда думалось, что это настоящий День победы, но оказалось, что и в коронавирусной статистике снова приближается своеобразные дни памяти и скорби…

Всего заболевших на сегодня 47 675, из них умерли 806 приморцев.

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