Пожар вспыхнул на трассе Владивосток - Находка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Не эксплуатируемое строение на трассе Владивосток - Находка между поселками Шкотово и Штыково загорелось утром в субботу, 3 июля. Прибывшие на место пожарные смогли полностью ликвидировать огонь, но на это ушло больше двух часов.

Причины пожара пока не известны, а вот его площадь составила порядка 150 квадратных метров. К счастью, в результате пожара пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, всего за сутки подразделения государственной противопожарной службы потушили 22 пожара, из них 14 техногенных.

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