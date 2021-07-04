Еще один «Марк II» намотало на дерево во Владивостоке во время полицейской погони

Место ДТП. Фото: instagram.com/autopatrul_otv_prim

Полицейская погоня с участием «Тойоты Марк II» во Владивостоке в воскресенье, 4 июля, закончилась вполне предсказуемо – иномарка врезалась в ствол дерева. Видео с места ДТП опубликовал «Автопатруль».

Как пишут журналисты, в районе Выселковой водитель «Тойоты» не остановился на требования сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. Была организована погоня за седаном, он успел доехать до улицы Тухачевского, но там водитель «Тойоты» не справился с управлением - вылетел с дороги и врезался в дерево.

Экипаж «Марка» от столкновения с деревом получил травмы. Судя по видео, машину вряд ли теперь получится восстановить. Передняя часть седана буквально «обняла» ствол дерева. У сидевшего за рулем гонщика, как и следовало ожидать, водительское удостоверение отсутствует.

Кстати, очевидцы сообщают, что в этот же день в Шкотовском районе Приморья видели еще одну погоню и тоже с участием «Тойоты Марк II». Чем закончилось преследование там, не сообщается.

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