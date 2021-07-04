«Может полиция заинтересуется данным персонажем». Девушки предупредили об опасности на дороге

Источник: instagram.com/dps_control125rus

О странном водителе, который может преградить вам путь, да еще и начать снимать на телефон, предупреждают приморцев в соцсетях. Видеоролик с такой ситуацией в центре Владивостока опубликовал паблик «ДПС Контроль» в Инстаграме.

На ролике видно, что водитель белой «Ниссан Тиида» ехал со стороны Батарейной набережной, в районе океанариума, и выехал на встречную полосу, перегородив движение. Во всяком случае, встречный транспорт проехать из-за него дальше уже не смог.

Не понятно, что предшествовало этой ситуации. Возможно, водитель «Тииды» хотел повернуть налево, на Западную, и по встречной сокращал путь. Но в итоге все, кто двигался в сторону Олимпийца, из-за него встали. И первыми в этой колонне оказались девушки на «Сузуки». Девушки справедливо ждали, что водитель «Тииды» вернется в свой ряд и освободит проезд, тем более что ничего ему в этом не мешало, но вместо этого мужчина, как кажется на записи, уже не молодой человек, вылез из авто и начал снимать девушек на телефон.

«Центр города, напротив старого океанариума, еще и меня снимает и говорит - уходи с дороги, дед по встречке ехал и потом еще через сплошную. Посмеялись все вокруг, может полиция заинтересуется данным персонажем, - написала автор видео.

В комментариях отметили, что этот «странный персонаж» был замечен в аналогичной ситуации на выезде на основную трассу с Раздольного.

На опубликованном видео хорошо виден госномер «Тииды», так что вполне возможно, такое поведение будет иметь для ее водителя последствия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14