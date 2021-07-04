В Приморье родителей оштрафуют зато, что их ребенок купался в озере

Оказалось, что купаться тут нельзя. Фото:

Несчастные случаи на воде в Приморье, например, недавняя история с пропавшей семьей на Ханке или с тремя утонувшими мальчиками в реке Уссури, обернулась рейдами силовиков по местам отдыха. Одним из таких мест стало знаменитое озеро с лотосами на Артем-ГРЕС.

Лотосы пока тут не цветут, но место отдыха все равно популярное. Летом тут купаются дети, так как озеро мелковато. Каково же было удивление отдыхающих, когда на берег внезапно приехала делегация из следователей, полиции, МЧС и городской администрации.

Проверяющие объяснили, что хоть озеро и излюбленное место отдыха местных жителей, однако купание в нем запрещено. Так как на территории отсутствуют буйки, спасательные и медицинские бригады. В общем, место для купания считается неприспособленным.

Окинув взглядом водоем, проверяющие заметили в воде ребенка, который, как оказалось, находился на озере без сопровождения взрослых.

«После выяснения всех обстоятельств в отношении родителей малолетнего будет составлен административный протокол, а также проведена профилактическая беседа», - сообщили в Следственном комитете России по Приморскому краю.

Размер штрафа при этом не уточняется.

Конечно, не очень приятно получать выговоры за то, что купаешься там, где купался каждое лето. Но проблема действительно есть – сезон только начался, а счет трагедиям пошел же на десятки. Как от этого застраховаться? Следователи рекомендуют радетелям обратить внимание на занятие физкультурой и обучение плаванию детей, а также регулярной проверкой знаний ребенка о том, что делать в случае ЧП. Вплоть до умения оказать первую медицинскую помощь.

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