19-летний мужчина… Во Владивостоке возбуждено уголовное дело на уклониста

Служба в армии Фото: Сергей БАЛАНОВ

Штраф либо до двух лет лишения свободы грозит 19-летнему жителю Владивостока за то, что он не явился в военкомат. Как сообщили в следственном комитете, парень в апреле получил под роспись повестку, однако в назначенный день на медкомиссию не явился.

Впрочем, его снова нашли и снова вручили повестку. Но он снова ее проигнорировал.

«При этом подозреваемый был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Но уклонился от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины», - сообщили в пресс-службе СК по Приморскому краю.

Теперь вместо военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока его, вероятно, будут ждать в суде. И хорошо бы, чтобы не в другом месте, не столь отдаленном, как говорится. Ведь санкция ч.1 ст. 328 УК РФ подразумевает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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